Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что американская сторона не потерпит «незаконных перевозок» иранской нефти и попыток нарушить морскую блокаду Ирана.

Об этом сообщил Госдепартамент США.

«Два официальных лица обсудили недавние события в Ормузском проливе. Госсекретарь подчеркнул, что все торговые суда должны немедленно подчиняться приказам американских вооруженных сил, стремящихся обеспечить мир и безопасность в проливе», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Он особо отметил, что нарушения американской блокады и незаконная перевозка иранской нефти не будут допускаться», — говорится в документе.