«Большой войны» между Ираном и США, к счастью, опять не случилось. Президент США Дональд Трамп, который ещё накануне обещал «разбомбить Иран к чёртовой матери», в ночь на 12 июня объявил, что отменил удары по Ирану, и вновь заговорил о близкой сделке.

«Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном. Мы закончим оформление документов. Это должно быть сделано в течение нескольких дней», – пояснил он позже журналистам в Белом доме.

Сразу несколько источников сообщили: Вашингтон и Тегеран согласовали часть текста меморандума. Подробностями в Вашингтоне делиться не спешили и ограничились тем, что заметили: ядерного оружия у Ирана не будет. А вскоре агентство Mehr уже раскрыло его 14 пунктов.

Честно говоря, все эти 14 пунктов выглядят слишком выгодными для Ирана. По иранской версии, которую уже излагал Minval Politika, выходило так, что боевые действия прекращаются на всех фронтах, включая Ливан. США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе, с Ирана снимаются санкции, а переговоры по ядерной проблематике только стартуют.

Реакция Вашингтона на утечку не заставила себя ждать. «Условия, которые Иран слил фейковым СМИ, НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО отношения к условиям, которые были согласованы в письменной форме. То, что они заявили, включая их слабое и жалкое заявление о наличии сделки, не имеет ничего общего с правдой. Очень бесчестные люди для ведения дел. С ними не существует такого понятия, как добросовестные переговоры. ПОТРЯСАЮЩЕ! Кроме того, их полностью отраженная прошлой ночью атака дронов на индийские суда, выходившие из Ормузского пролива, СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМА. Им лучше взять себя в руки, и БЫСТРО!», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Но вот в чем дело. Нынешние горячие новости оставляют стойкое ощущение дежавю. Всё это в ходе нынешнего противостояния уже было: и обещание разбомбить Иран, и объявления в послед момент, что стороны все же возвращаются к переговорам, и утечки об условиях мира, слишком выгодные для Ирана, чтобы быть правдой…

CNN выпустила видео-нарезку: Дональд Трамп 39 раз в ходе нынешнего кризиса объявлял, что сделка уже близка, но её так и не удается заключить. И, в общем-то, по понятной причине. США уверены, что они разгромили военную инфраструктуру Ирана, силы ПВО, выбили верхушку, и теперь рассчитывают закрепить это на бумаге.

Иран, в свою очередь, уверен: страна, несмотря на американские бомбардировки, устояла, правящий режим — тоже. В результате в Тегеране считают себя победителями и тоже хотят закрепить это на бумаге. Такой вот «дипломатический тупик». Более того, скандальная утечка Ирана об условиях мира вполне может быть и открытым месседжем: Тегеран раскрывает, на каких условиях согласен мириться. И вряд ли эти условия устроят США, а тем более Израиль. Он формально сейчас не участвует в войне, за вычетом боевых действий в Ливане против «Хезболлах», ни в переговорах, но игнорировать его позицию не стоит. Тем более что у Израиля есть свои способы повлиять на ситуацию.

И всё это уже заставляет усомниться, сработают ли надежды на сделку в этот раз, или же страны Ближнего Востока опять окажутся в условиях малоприятных «качелей»: то обещание скоро договориться, то обмен ударами, где Иран отвечает не США, а их союзникам. Трамп в Иране не может позволить себе проиграть. Тем более отступать без боя не желает правительство Ирана. Такие конфликты, как показывают практика, могут быть очень затяжными.