Оранжевый уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве и Московской области из-за гроз, ливней и града.

Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, местами ожидаются сильные ливни и очень сильные дожди, грозы, а также град. При грозах порывы ветра могут достигать 17 м/с. В Москве предупреждение будет действовать до 03:00 14 июня, в Подмосковье – до 06:00 14 июня.

Улицы Москвы затопило — люди ходят по колено в воде. В районе Кузьминки залило торговый центр, а улица возле метро «Первомайская» оказалась подтоплена — там серьёзно затруднено движение транспорта. По словам местных жителей, в некоторых районах до сих пор гремит гром и сверкают молнии.

