Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, намеченное на 15 июня, станет лишь первым этапом длительного процесса, который может занять многие годы.

По его словам, Венгрия согласилась снять свои возражения после того, как Киев и Будапешт достигли договоренности по вопросу прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Украинская сторона включила соответствующие обязательства в план действий, подготовленный в рамках переговорного процесса с ЕС.

Мадьяр отметил, что выполнение этих обязательств теперь будет находиться под постоянным контролем со стороны Европейской комиссии и Европейского совете. Если Украина не обеспечит соблюдение прав венгерской общины, дальнейшее продвижение по пути евроинтеграции может быть приостановлено.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что открытие первого переговорного кластера не означает скорого вступления в ЕС. В качестве примера он привел Черногорию, которая ведет переговоры о членстве с 2012 года, но до сих пор не вошла в состав союза.