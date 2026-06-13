Временные лимиты введены на некоторых автозаправочных станциях Татарстана, проводятся технические работы во избежание искусственного ажиотажа.

Об этом сообщается на сайте главы республики по итогам рабочей поездки Рустама Минниханова в Нижнекамск, который 12 июня был атакован беспилотниками ВСУ.

«На отдельных заправочных станциях республики зафиксированы очереди на покупку топлива. Во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, в результате чего на отдельных АЗС введены временные лимиты», — говорится в сообщении на сайте главы Татарстана.