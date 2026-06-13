Окончательное оформление сделки между США и Ираном запланировано 14 июня, по ее итогам Ормузский пролив будет полностью разблокирован. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Соглашения запланировано на завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех. Наши отношения с Ираном сильно отличаются, они лучше, чем у предыдущих администраций. Мы рассчитываем на сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в отдаленном будущем. Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко. Если этого не произойдет, у нас есть ультимативная альтернатива, которую, надеюсь, мы больше никогда не будем использовать!», — написал Трамп в Truth Social.

Ранее МИД Пакистана заявил, что электронное подписание соглашения между США и Ираном запланировано на воскресенье.