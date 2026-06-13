Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от сборной Египта заменить игровую форму перед началом чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщает Daily Sports.

Организация попросила убрать семь звезд над логотипом и заменить золотой цвет на именах и номерах игроков. Проблема возникла из-за того, что звезды на форме египетской команды символизируют рекордные семь титулов на Кубке африканских наций. ФИФА также потребовала заменить золотой цвет, которым выполнены имена игроков и их номера на форме.

По правилам ФИФА звезды на игровой форме разрешены только за победы на чемпионатах мира. Египет ни разу не выиграл мундиаль.