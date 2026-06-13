Имя президента США Дональда Трампа удалили с фасада главного театрально-концертного комплекса американской столицы — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

Рабочие в ночь на 13 июня поднялись по строительным лесам, возведенным у здания, и убрали одну за другой буквы, составляющие имя американского лидера.

У здания центра собрались десятки людей, чтобы посмотреть на это. Они реагировали на действия рабочих аплодисментами и одобрительными криками. Многие из них пришли к зданию с самодельными плакатами с различными лозунгами антитрамповского содержания.