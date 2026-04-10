Премьер-министры Азербайджана и Литвы — Али Асадов и Инга Ругинене — в ходе встречи в Баку договорились обсудить вопрос установления прямого авиасообщения между Баку и Вильнюсом.

Об этом в интервью «Report» сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

По её словам, тема прямого авиасообщения была поднята в ходе переговоров с азербайджанским премьер-министром. Она отметила, что в ходе беседы рассказала о своём маршруте в Баку через Стамбул, после чего стороны обсудили возможность запуска прямого рейса, который мог бы способствовать сближению двух стран. В результате, по её словам, было достигнуто соглашение отдельно проработать данный вопрос.

Инга Ругинене также сообщила, что с мая начнутся важные встречи между деловыми кругами двух стран, а в июне планируется проведение логистического форума.

Она подчеркнула, что стороны договорились о необходимости более активного участия в подобных инициативах, отметив, что дальнейшее укрепление и развитие двустороннего сотрудничества предполагает реализацию конкретных шагов.