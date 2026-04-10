Германия возобновила дипломатические контакты с Ираном после длительной паузы, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

«После длительного молчания, на которое у нас были веские причины, мы, как правительство, возобновляем переговоры с Тегераном», — заявил Мерц журналистам (цитата по Euronews).

Мерц также добавил, что переговоры будут проходить «в координации с Соединенными Штатами и нашими европейскими партнерами».

По словам канцлера, с лета 2025 года между Берлином и Тегераном не было переговоров на высоком уровне.