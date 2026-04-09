Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В ходе разговора лидеры обсудили режим прекращения огня и ситуацию с безопасностью в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция совместно с заинтересованными странами приложила значительные усилия для достижения прекращения огня.

Он подчеркнул, что предстоящие в ближайшие дни переговоры должны быть максимально использованы для установления прочного мира и стабильности, а также важно не допустить, чтобы силы, стремящиеся сорвать процесс, получили такую возможность. По его словам, Турция готова и дальше вносить вклад вместе с дружественными странами.