Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что считает важным для успеха планирующихся переговоров США и Ирана, чтобы стороны продемонстрировали примирительный, гибкий, терпеливый и конструктивный подход.

«Мы с большим удовлетворением приветствуем достигнутые договоренности о временном прекращении огня. Мы надеемся, что прекращение огня будет полностью реализовано на местах, в том числе в Ливане, и что этот процесс приведет к прочному миру. Это возможно только посредством диалога, дипломатии и восстановления взаимного доверия. В этом контексте также важно, чтобы стороны продемонстрировали примирительный, гибкий, терпеливый и конструктивный подход на переговорах, которые пройдут в Пакистане. Необходимо извлечь уроки из пережитых кризисов», — сказал он на совместной с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани пресс-конференции в Анкаре.

Фидан добавил, что «крайне важно также действовать сдержанно перед шагами Израиля, направленными на подрыв переговорного процесса». «Нужно быть готовыми адекватно отреагировать на любые потенциальные попытки саботажа со стороны Израиля. Кроме того, мы надеемся на создание новой архитектуры безопасности и мира в регионе, включая нормализацию отношений между Ираном и государствами Персидского залива на более прочной основе. Турция готова играть активную роль в этом процессе и внести весь необходимый вклад», — сказал Фидан.

Фидан заявил, что в повестке запланированных переговоров США и Ирана есть большое количество сложных вопросов, и наиболее обсуждаемым остается ядерное досье.

«Конечно, эти переговоры, которые будут продолжаться на фоне израильских провокаций, будут сложными. Хочу напомнить, что темы повестки очень сложные. Некоторые из них часто обсуждались на предыдущих американо-иранских переговорах, и была достигнута определенная точка взаимопонимания, особенно по ядерным вопросам, но даже здесь мы по-прежнему видим разногласия. <…> Кроме того, появились новые вопросы, которые ранее не были в повестке. Один из них — будущее Ормузского пролива и безопасность судоходства», — сказал он на совместной с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани пресс-конференции в Анкаре.

Глава МИД Турции считает, что двухнедельный срок может быть недостаточным для переговоров США и Ирана.