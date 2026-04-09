Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммедом Ишаком Даром.

Об этом информирует пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, а также двустороннее сотрудничество. Джейхун Байрамов приветствовал достигнутое между США и Ираном прекращение огня, подчеркнув, что оно является важным шагом к снижению напряженности и укреплению стабильности.

Он также отметил значительную роль Пакистана в содействии этому процессу и выразил надежду на успешные результаты предстоящих переговоров в Исламабаде.