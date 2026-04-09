Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что призывы отдельных оппозиционных политических сил не ограничиваться территорией страны в 29 743 квадратных километра несут серьезные риски для безопасности государства.

По его словам, подобные заявления фактически означают курс на неизбежный военный конфликт. Пашинян подчеркнул, что в таком подходе отсутствует пространство для политических дискуссий, поскольку речь идет о прямой угрозе стабильности и миру.

«Если политическая сила говорит, что Армения не должна ограничиваться 29 743 квадратными километрами — это, по сути, неизбежная война. Здесь уже особо не о чем спорить», — отметил премьер.

Он добавил, что подобные высказывания требуют серьезной оценки, так как напрямую связаны с вопросами безопасности и будущего страны.