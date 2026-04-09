Объявленное Вашингтоном и Тегераном перемирие не продержалось и суток. Израиль нанёс удар по Ливану: официально объявлено о двух с половиной сотнях погибших, более 300 человек получили ранения, в стране объявлен национальный траур. Реакция Ливана — бил Израиль по боевикам «Хезболлах» — не заставила себя ждать.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня нецелесообразно, так как США нарушили три из 10 пунктов ещё перед началом переговоров: «Глубокое историческое недоверие, которое мы испытываем к Соединённым Штатам, проистекает из их неоднократных нарушений всех форм обязательств, которые, к сожалению, повторяются вновь». По версии Тегерана, прежде всего США не соблюли первый пункт — прекращение огня в Ливане. Вторым пунктом стало вторжение беспилотника в воздушное пространство Ирана — он был уничтожен в городе Лар в провинции Фарс, что является явным нарушением пункта, запрещающего любое дальнейшее нарушение воздушного пространства Ирана. Третьим нарушением в Тегеране сочли отказ Ирану в праве на обогащение урана.

Есть уже и реакция Вашингтона. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Вашингтоном и Тегераном есть «недопонимание», подчеркнув, что США не давали согласия на включение Ливана в перемирие, и предупредил: США не будут соблюдать свою часть условий прекращения огня, если Иран не откроет Ормузский пролив. «Мы считаем, что имеются признаки того, что пролив открывается», — отметил Вэнс, отвечая на вопрос о сроках открытия Ормузского пролива. «Президент [США Дональд Трамп] чётко дал понять, что мы договорились о прекращении огня, о переговорах. Мы готовы на это, а они со своей стороны должны открыть пролив. Если этого не произойдёт, если Иран не будет соблюдать свою часть договорённостей, президент не будет придерживаться своей части договорённостей», — подчеркнул вице-президент США.

Можно догадаться, в чём суть этого «недопонимания». Дело не только и не столько в том, что договаривался Тегеран с Вашингтоном, а по Ливану ударили израильтяне. Тем более что, если верить социальным сетям, в Израиле ракетные обстрелы и воздушные тревоги продолжались и после того, как было объявлено о прекращении огня. Судя по всему, Иран попал в ловушку собственного пиара. 10 пунктов, принятых США в качестве основы для переговоров, официальные источники в Тегеране накануне изложили в слишком выгодном для себя свете, включив туда и отмену санкций, и разрешение обогащать уран, и прекращение боевых действий против иранских «прокси».

Понятно, что на подобные пункты, особенно в долгосрочном измерении, Вашингтон согласиться не мог. И теперь Тегеран оказался перед непростым выбором: или признать, что там выдали желаемое за действительное, или обвинить США в нарушении достигнутых договорённостей. В Тегеране уверены: Вашингтон не решится на сухопутную операцию, Иран одержал «моральную победу» и теперь может ставить условия США. Это, кстати говоря, характерная черта иранской дипломатии: очень часто компромисс и шаг навстречу здесь воспринимают как признак слабости и повод «дожать».

Можно, конечно, представить оптимистичный сценарий: несмотря на громкие заявления, США и Иран продолжат конфиденциальные контакты и сумеют договориться по Ливану. Однако куда более вероятны иные варианты. Судя по всему, кое-кто просто не намерен останавливаться. Перекрытие Ормузского пролива уже показало себя как крайне эффективный инструмент давления.

Более того, ещё одни иранские прокси — йеменские хуситы — рассматривают возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива. Израиль, судя по всему, также не готов идти на уступки и вряд ли поддастся давлению со стороны США, если оно будет оказано. Возникает закономерный вопрос: утратил ли Дональд Трамп контроль над ситуацией? Во всяком случае, всё это означает, что регион сегодня вполне может сорваться в новый виток конфликта.