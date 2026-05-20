СК Армении сообщил о возбуждении уголовного производства в отношении кандидата в депутаты от блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна по статье о сокрытии сведений, препятствующих приобретению статуса должностного лица.

По версии следствия, Н.К., будучи предупрежденным об ответственности за предоставление ложных данных, представил в Службу миграции и гражданства заявление о том, что не является гражданином иностранного государства, скрыв факт наличия или наличия в прошлом российского гражданства.

Сам Карапетян заявляет, что он не гражданин России и кроме гражданства Армении другого гражданства не имел.