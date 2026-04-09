В Товузе трех малолетних детей забрали из неблагополучной семьи Алескеровых. Об этом Minval сообщили в Исполнительной власти Товузского района.

По словам старшего советника и исполнительного секретаря Комиссии по защите прав несовершеннолетних Исполнительной власти района Акшина Гасанова, поводом для изъятия послужило обращение соседей, которые попросили принять срочные меры в отношении нерадивых родителей.

Как стало известно, семья проживает в районном центре, местном общежитии для водителей. Когда на место прибыли представители власти, выяснилось, что глава семейства, 1985 года рождения, пристрастился к алкоголю, а его супруга в возрасте чуть более 30 лет страдает серьезными психическими расстройствами.

На месте представителям Исполнительной власти стало понятно, что дети содержатся в ужасных условиях. Кроме того, есть подозрения, что родители регулярно подвергали детей физическому насилию и заставляли их промышлять попрошайничеством. В связи с этим трое детей— И. Алескеров (2024 г.р.), И. Алескеров (2019 г.р.) и Й. Алескеров (2018 г.р.), — были помещены в Центральную районную больницу под контролем полиции.

Параллельно Исполнительная власть района обратилась в Министерство труда и социальной защиты населения для размещения детей в государственное воспитательное учреждение. По словам Гасанова, дети не имеют видимых отклонений. Также известно, что старшие мальчики не ходят в школу.