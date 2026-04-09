В Азербайджане определена новая стадия цифровизации государственных услуг, касающихся выдачи и замены удостоверений личности и общегражданских паспортов.

Согласно информации, предоставленной Министерством цифрового развития и транспорта, эти услуги будут переведены в электронный формат через Информационную систему электронного правительства (EHİS) и платформу myGov.

Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития и транспорта до 1 июня 2026 года должно определить возможные этапы цифровизации услуг и подготовить концептуальный документ. До 1 июля 2026 года планируется реализовать цифровизацию этих сервисов в соответствии с концепцией, а до 15 сентября 2026 года услуги станут доступны пользователям через платформу myGov.

Ожидается, что внедрение электронного формата позволит существенно упростить доступ к паспортным и идентификационным услугам, сократить очереди и ускорить процесс их получения.