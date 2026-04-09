Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается обсуждать вопросы, связанные с железными дорогами, за спиной России.

Так он ответил журналистам на вопрос о возможных переговорах по теме передачи российской концессии армянской железной дороги Казахстану. При этом, по словам Пашиняна, Армения предложит в том числе и Астане использовать возможности ж/д, проходящей через республику. «Возможности диалога [с Россией] широкие и открытые. Мы продолжим работу», — сказал он на брифинге в правительстве.

Пашинян также сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о встрече на высшем уровне во второй половине июня. «Я оцениваю визит очень успешно. Все остальные свободны в своих оценках… Что касается встречи тет-а-тет, мы уже договорились о следующих встречах и мероприятиях. Договорились о встрече на высоком уровне, в том числе во второй половине июня», — подчеркнул премьер.