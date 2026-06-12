Соединенные Штаты планируют на треть сократить количество предоставляемых для операций НАТО в Европе истребителей и вывести часть других своих самолетов и кораблей.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники и оказавшийся в распоряжении издания документ, союзники по НАТО получили план Вашингтона в начале июня.

Согласно документу, количество американских истребителей F-16 и F-15E в Европе сократится примерно со 150 до 100 единиц. Также США планируют уменьшить число самолетов морской разведки — с 26 до 15.

Кроме того, Вашингтон рассматривает вывод из региона всех восьми самолетов-заправщиков, а также передислокацию подводной лодки с ракетным вооружением и авианосца вместе с его ударной группой, включая десятки самолетов и кораблей.

По данным издания, речь идет об одном из крупнейших пересмотров американского военного присутствия в Европе за последние годы.