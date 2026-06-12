В Азербайджане стартовала серия региональных совещаний по обсуждению Государственной программы развития сельского хозяйства.

Совещания в целом охватят экономические районы Центральный Аран, Горный Ширван, Гянджа-Дашкесан, а также Карабах и Восточный Зангезур.

Во встречах, проводимых по поручению президента, принимают участие помощники главы государства, руководители профильных госструктур, полномочные представители, главы местных органов исполнительной власти, фермеры, предприниматели и другие заинтересованные стороны.

В рамках совещаний обсудят основные цели и приоритеты Госпрограммы, новые механизмы поддержки аграрного сектора, эффективное использование водных и земельных ресурсов, развитие агропереработки и логистической инфраструктуры, расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам, а также меры государственной поддержки в этом направлении.

Помощник Президента по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов, выступая на региональном совещании в Исмаиллы, отметил особую роль частного сектора в реализации Госпрограммы. По его словам, устойчивое развитие сельского хозяйства возможно не только за счёт господдержки, но и при активном участии фермеров, агропарков, перерабатывающих предприятий, логистических компаний и поставщиков технологических и ирригационных решений.

Ахадов подчеркнул, что частный сектор должен стать ключевым участником всей аграрной цепочки — от производства и переработки до хранения, логистики и экспорта.

Для реализации мероприятий Госпрограммы планируется привлечь более 2 млрд манатов по государственной линии и свыше 3 млрд манатов частных инвестиций. Также в Азербайджане будет создана система госконтроля над ввозимыми семенами, а для производства пшеницы определены 22 целевых района.