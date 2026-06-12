Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах США в Нью-Дели Джейсона Микса, чтобы выразить официальный протест в связи с нападениями на коммерческие суда у побережья Омана. Об этом сообщил журналистам индийский правительственный источник.

Поводом для вызова Микса в МИД Индии стала очередная атака на судно, на борту которого находились 20 индийских членов экипажа. Как напомнил источник, это уже второй случай, когда американский дипломат вызван в индийское внешнеполитическое ведомство по данному вопросу.

По данным индийской стороны, за несколько дней под удар попали три судна с гражданами Индии на борту. В одном из случаев погибли моряки.

Нью-Дели потребовал прекратить нападения на торговые суда и гражданскую инфраструктуру на Ближнем Востоке и восстановить свободное судоходство через международные маршруты.