Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха составит ночью 18–21°, днем 26–31° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50–60%.

В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидаются периодические дожди. Местами возможны грозы и град, в основном в горных и предгорных районах осадки могут усилиться. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в регионах составит ночью 18–22°, днем 30–35°, в горах ночью 10–15°, днем 18–23°, местами до 25–30° тепла.