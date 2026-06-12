В Париже выставили на торги первую в мире сумочку из «кожи тираннозавра».

Лот представили в Hôtel Drouot. Его оценочная стоимость составляет от €300 000 до €500 000.

Материал создали на основе фрагментов белков из окаменелостей T. rex, найденных в Монтане. С помощью ИИ учёные восстановили структуру коллагена и переработали её в биоматериал, напоминающий кожу.

Критики, однако, отмечают, что сумочка сделана не из настоящей кожи динозавра, а из материала, лишь «вдохновлённого» ею. Создатели же считают, что проект доказывает коммерческий потенциал лабораторно выращенной кожи.