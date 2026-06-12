В Азербайджане предотвращена попытка незаконного ввоза наркотиков с территории Ирана с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщает Государственная пограничная служба, в зоне ответственности Лянкяранского пограничного отряда Службы пограничных войск в ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена попытка переброски крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью дрона.

В результате поисковых мероприятий в приграничной зоне было обнаружено и изъято 13 килограммов 956 граммов наркотического вещества — марихуаны.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.