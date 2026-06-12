Депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев резко раскритиковал действующую власть, не называя конкретных имён, и заявил, что России нужен «чёткий, публичный план завершения СВО».

По словам Мархаева, тему «СВО» он долгое время избегал, однако теперь вынужден констатировать: коррупционные скандалы сочетаются с продолжающимися потерями «наиболее активного и репродуктивного населения» из-за неэффективного руководства. Он также указал, что атаки на российские города не прекращаются, их география расширяется, а Запад наращивает поставки беспилотников Украине.

Депутат обратил внимание и на заявления из администрации президента о том, что цели денацификации и демилитаризации Украины фактически сводятся к новым территориям, а не ко всей стране.

По его оценке, если ситуация сохранится, «социальный взрыв и хаос станут более вероятными», чем может воспользоваться Запад. Мархаев добавил, что политическую систему уже четверть века возглавляет одна и та же команда, которая, по его словам, во многом потеряла связь с нуждами людей.

«Нам нужен чёткий, публичный план завершения «СВО», исходя из национальных интересов России. Страна находится на грани социального взрыва, и вся ответственность за это ляжет на несменяемую власть», — заявил он.

Отдельно Мархаев раскритиковал власти за контраст между празднованием 9 Мая и проведением ПМЭФ. По его словам, военный парад оказался ограничен из-за риска воздушных атак, тогда как форум, несмотря на угрозы БПЛА, отменён не был.

«Сложилось впечатление, что главная цель подобных мероприятий — демонстрация мнимого благополучия, за которым не видно реальных достижений, кроме личного обогащения элит», — отметил депутат.

Мархаев также заявил, что ни одна из программ и стратегий, принятых в последние годы в РФ, не была реализована, а вместо реальных дел граждане сталкиваются с новыми запретами, ограничениями и растущим финансовым бременем.

По его словам, за последние 25 лет тарифы выросли на 366%, поручения Путина о сдерживании их роста не выполняются, а число российских миллиардеров достигло рекорда — 155 человек. Их совокупное состояние, как утверждает депутат, составило почти $700 млрд, что в полтора раза превышает федеральный бюджет.

Мархаев не впервые выступает с громкими заявлениями в конце срока полномочий. В 2020 году, будучи сенатором от Иркутской области, он единственным проголосовал в Совете Федерации против поправок к Конституции, которые обнулили сроки Путина.

С 2021 года Мархаев является депутатом Госдумы. Новые выборы в нижнюю палату парламента должны пройти 18–20 сентября 2026 года.