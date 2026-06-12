Азербайджан присоединился к международной конвенции по контролю систем предотвращения загрязнения с судов.

Соответствующий законопроект был рассмотрен на пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Документ «О присоединении к Международной конвенции по контролю за системами предотвращения загрязнения на судах» был вынесен на обсуждение и после рассмотрения принят путем голосования.

Присоединение к конвенции направлено на усиление международных стандартов в сфере охраны морской среды и предотвращения загрязнения, связанного с эксплуатацией судов.