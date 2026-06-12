В Азербайджане вводятся штрафы за предоставление ложной или искажённой информации о вырубке кустарников, в отношении которых применяется процедура уведомления.

Соответствующая норма отражена в новой статье 253-1.5, предложенной к внесению в Кодекс об административных проступках и обсуждённой на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает АПА.

Согласно проекту, за предоставление недостоверных данных о вырубке кустарников физические лица будут штрафоваться на 500 манатов, должностные лица — на 3 000 манатов, юридические лица — на 5 000 манатов.

Изменения связаны с новым порядком, предусмотренным законом «Об охране зелёных насаждений», который регулирует вырубку кустарников на сельскохозяйственных землях с многолетними насаждениями. В таких случаях будет действовать обязательная процедура уведомления.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Кроме того, в Кодекс об административных проступках добавляются новые нормы, касающиеся трудовых отношений с лицами, имеющими наркологические заболевания.

Так, за заключение или продолжение трудового договора с такими лицами на должностях, где установлены ограничения, должностные лица будут штрафоваться на 3 000 манатов.

Также предусмотрен штраф в размере 1 000 манатов за приём на работу без обязательной медицинской справки или заключения о состоянии здоровья в случаях, когда такие требования установлены законодательством.

Соответствующие поправки также были рассмотрены на заседании парламента и приняты в третьем чтении.