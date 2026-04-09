Президент Франции Эммануэль Макрон провёл отдельные телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Х.

Макрон отметил, что заключение перемирия является наилучшим возможным шагом и выразил надежду на его строгое соблюдение всеми сторонами, включая ситуацию в Ливане.

Он подчеркнул, что соблюдение перемирия создаёт необходимые условия для начала комплексных переговоров, направленных на укрепление безопасности в регионе.

«Любое соглашение должно учитывать вопросы, связанные с ядерной и баллистической программами Ирана, а также его региональной деятельностью и действиями, которые мешают свободному судоходству через Ормузский пролив», — написал президент.

Кроме того, Макрон заявил, что Франция намерена активно участвовать в обеспечении долгосрочного мира, действуя в тесной координации с партнёрами на Ближнем Востоке, включая Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Ливан и Ирак.