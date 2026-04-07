Пресс-службы Министерства юстиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям распространили совместное заявление.

7 апреля 2026 года около 17:10 на территории исправительного учреждения №6 Пенитенциарной службы Министерства юстиции произошёл пожар.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар в короткие сроки был локализован и полностью потушен.

В результате инцидента пострадавших нет.

По данному факту проводится расследование.

Пенитенциарной службой Министерства юстиции принимаются необходимые меры по усилению безопасности, а также полному обеспечению безопасности осуждённых и личного состава.