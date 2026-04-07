В столице Узбекистана, Ташкенте, состоится чемпионат мира по тхэквондо среди юниоров.

Как сообщили в Федерации тхэквондо Азербайджана, страну на турнире представят 15 спортсменов — 10 юношей и 5 девушек.

В мужских соревнованиях выступят Расим Халилов (45 кг), Ильяс Гатамли (48 кг), Новруз Алиев (51 кг), Элмир Салимов (55 кг), Мухаммед Гасанов (59 кг), Чингиз Гасанов (63 кг), Гасан Ализаде (68 кг), Адиль Казымлы (73 кг), Исрафил Наджафов (78 кг) и Аллахверди Мамедов (свыше 78 кг).

В женской части турнира Азербайджан представят Ляман Манафова (42 кг), Нилуфер Борджи (49 кг), Гюлай Алиева (52 кг), Фатима Гасанова (55 кг) и Туркан Юнисзаде (59 кг).

Отметим, что чемпионат мира пройдёт с 12 по 17 апреля.