Государственные органы взяли под контроль многодетную семью, в которой ребенок скончался в результате отравления угарным газом. Об этом Minval сообщили в Исполнительной власти города Сумгайыт.

Напомним, что 1 апреля в поселке имени Гаджи Зейналабдина Тагиева шестеро из девяти детей семьи Джабраиловых получили отравление угарным газом в ванной комнате. Все они были госпитализированы в Сумгайытский медицинский центр, после чего выписаны домой. Однако состояние самой младшей, Джабраиловой Гюльджаннат (2024 года рождения), впоследствии резко ухудшилось, и 3 апреля в 15:00 она была повторно доставлена в детскую больницу Сумгайыта и помещена в реанимационное отделение.

Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, 4 апреля около 05:10 она скончалась. Остальные пятеро остальных детей остались под наблюдением врачей. По данным Исполнительной власти Сумгайыта, планируется проводить регулярный мониторинг членов семьи, а также детей, находящихся под их опекой.

Сегодня четверо из восьми несовершеннолетних членов семьи учатся в школе-интернате, куда были ранее помещены родителями. В ближайшем будущем планируется определить в государственное детское учреждение еще двоих из четырех несовершеннолетних братьев и сестер. Оставшиеся двое малолетних находятся на попечении родителей. В данный момент в связи со сложившейся ситуацией они проживают со своей тетей. Служба опеки посетили семью и оценила жилищные условия родственницы.