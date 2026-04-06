Дождливая погода создает неблагоприятную обстановку для участников движения, существенно повышая риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Скользкое дорожное покрытие и ограниченная видимость требуют от водителей повышенного внимания и ответственности.

Об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) к водителям в связи с текущими погодными условиями.

«При движении в такую погоду крайне важно проявлять особую осторожность, снизить скорость до минимума, соблюдать дистанцию больше установленной нормы, а также следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов автомобиля.

В то же время неблагоприятные погодные условия создают дополнительные трудности и для пешеходов.

Ввиду скользкости дорожного покрытия в дождливую погоду, а также снижения видимости у водителей, пешеходам следует быть более внимательными при движении, передвигаться по тротуарам, переходить дорогу только по пешеходным переходам и отдавать предпочтение одежде заметных цветов. Переходя дорогу, необходимо проявлять предельную внимательность и убедиться в отсутствии автомобилей или полной остановке транспортных средств по всем полосам движения», — отмечается в обращении.