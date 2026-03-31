В Министерстве экономики Азербайджана прошла встреча с заместителем главы Фонда Шёлкового пути Си Синьбо, на которой обсуждались перспективы инвестиционного сотрудничества.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что отношения с Китаем вышли на уровень стратегического партнёрства. Стороны отметили рост экономических связей и обсудили реформы, направленные на диверсификацию экономики и улучшение инвестиционного климата.

Особое внимание уделено сотрудничеству в ненефтегазовом секторе, инновациях и трансфере технологий.

Также обсуждена возможность создания совместного инвестиционного фонда и реализация проектов в промышленности, энергетике и финансовой сфере.