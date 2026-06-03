Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество по вопросам поставок газа, энергоперехода и низкоуглеродных решений.

Как сообщает Министерство энергетики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Пярвиза Шахбазова с председателем правления немецкой компании VNG AG Ульфом Хайтмюллером в рамках Бакинской энергетической недели.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на глобальном энергорынке, безопасности поставок на фоне энергокризиса, диверсификации рынков и расширении международного энергосотрудничества.

Также в центре внимания были вопросы энергоперехода, развития возобновляемой энергетики, батарейной системы накопления энергии и модернизации энергосистемы.

Отмечено, что в Азербайджане уже реализуются 11 промышленных проектов солнечной и ветровой энергетики, которые в ближайшие годы займут значительную долю в установленной мощности страны. Реализация Благодаря этим проектам обеспечивается экономия природного газа и расширяются экспортные возможности. Также растут инвестиции в усиление сети и устойчивость энергосистемы.

Стороны также обсудили роль водорода, биометана и других альтернативных источников в будущей энергосистеме, а также значение проектов электропередачи между Азербайджаном, Турцией и Европой.