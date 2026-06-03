Первая международная научная конференция на тему «Возвращение в Западный Азербайджан как новый этап национальной идеи», совместно организованная Бакинским государственным университетом (БГУ) и Общиной Западного Азербайджана (ОЗА), начала работу в Баку.

На конференции будут обсуждаться исторические, правовые, политические, культурные и социально-философские аспекты возвращения в Западный Азербайджан, а также его значение с точки зрения регионального мира и безопасности, передает Азертадж.

Концепция возвращения в Западный Азербайджан будет рассматриваться в контексте норм международного права как этап развития национальной идеи. Также предметом обсуждений станут научные результаты, достигнутые в деле защиты гуманитарного и культурного наследия, представления идеи возвращения как концептуальной модели, согласующейся с миром и региональной стабильностью, переосмысления национальной идеи на современном этапе на основе принципов государственности, суверенитета и исторической справедливости, а также будет проанализирована с научной точки зрения нормативная база права на возвращение азербайджанцев, депортированных из Западного Азербайджана.

В рамках конференции предусмотрено проведение 3 панельных сессий на темы «Возвращение и новая архитектура мира в регионе», «Возвращение в плоскости международного права и новых реалий», «Историческая память и национальная идентичность». 4 июня конференция продолжит работу в Бакинском государственном университете 5 секционными заседаниями: «Западный Азербайджан и историческая память», «Правовые рамки возвращения в Западный Азербайджан», «Региональная безопасность в дискурсе возвращения: современные взгляды и стратегические подходы», «Культурное наследие и духовная память: язык, фольклор, пресса, книги и интеллектуальная среда», «Западный Азербайджан – «зеленая» Родина». На секционных заседаниях будет заслушано около 100 докладов.