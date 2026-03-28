Сотрудники Кольцовской таможни пресекли вывоз из России антикварного предмета. Во время выборочного контроля в «зеленом» коридоре инспекторы остановили мужчину, который направлялся в Баку.

Среди его вещей обнаружили старинный самовар. Пассажир объяснил, что это семейная реликвия: она долгое время хранилась у родственника в гараже в Челябинске, а затем перешла к нему в качестве подарка. По его словам, он собирался использовать самовар по назначению — для чаепитий на родине.

Экспертиза показала, что изделие изготовили более ста лет назад. Самовар выполнен из латуни и произведен на фабриках купцов братьев Шемариных — поставщиков двора персидского шаха. На корпусе сохранились клейма, среди которых читаются отметки «франко-рус. выставка 1899 года С. Петербург», «за трудъ и успехъ», а также упоминание императора Николая II.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, предмет отнесли к культурным ценностям. Сейчас таможенные органы рассматривают вопрос о возбуждении административных дел по статьям о недекларировании товаров и нарушении установленных ограничений.

Окончательное процессуальное решение пока не принято.