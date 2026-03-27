Сборная Азербайджана установила новый рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории.
Это произошло в матче международного турнира «FIFA Series – 2026» против Сент-Люсии.
Команда под руководством Айхана Аббасова разгромила соперника со счетом 6:1.
Таким образом, сборная превзошла свой предыдущий рекорд. Ранее самая крупная победа была зафиксирована в 2017 году над Сан-Марино — 5:1 в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.
Еще одна крупная победа была одержана над Лихтенштейном — 4:0 в официальном международном матче в 1999 году, и этот результат долгое время оставался рекордным.
Тем самым победа со счетом 6:1 над Сент-Люсией стала самой крупной в истории сборной Азербайджана.