США, Канада и Мексика согласовали усиленные меры эпидемиологической безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года на фоне новой вспышки лихорадки Эбола, сообщает Reuters.

Ограничения затронут в первую очередь посетителей, прибывающих из стран Африки. При этом конкретные меры, которые планируют принять государства, в заявлении не раскрываются.

«Здоровье и безопасность каждого человека в регионе (Северной Америке) остается нашим главным приоритетом, когда мы приглашаем весь мир в Северную Америку»,— указано в совместном заявлении трех стран.

В США уже ввели 30-дневный запрет на въезд для владельцев грин-карт, посещавших в последние 21 день Демократическую Республику Конго, Уганду или Южный Судан. В Канаде аналогичные ограничения установили на 90 дней, тогда как Мексика усилила санитарный контроль в аэропортах и рекомендовала прибывающим соблюдать 21-дневный карантин.