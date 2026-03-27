Массовое мероприятие в рамках международной кампании «Час Земли» пройдет в Азербайджане 28 марта при совместной организации Общественного объединения IDEA, являющегося официальным координатором кампании в стране, и Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Как сообщили в IDEA, многие учреждения и организации, присоединившиеся к кампании, в 20:30 по местному времени отключат освещение фасадов своих зданий на один час.

Отметим, что в этом году «Час Земли» отмечает 20-летие во всем мире. Азербайджан присоединился к глобальной кампании в 2011 году, и с тех пор мероприятие ежегодно проводится при поддержке IDEA.

«Час Земли» – крупнейшее в мире движение, посвященное окружающей среде, – мобилизует миллионы людей на борьбу с климатическими изменениями. Кампания «Час Земли», начавшаяся в 2007 году в Сиднее (Австралия), как простое массовое выключение света, отмечается в тысячах городов большинства стран мира. Ежегодно в последнюю субботу марта во время акции «Час Земли» фасадное освещение известных зданий в крупных городах гаснет на час в 20:30 по местному времени. Кроме того, миллионы людей присоединяются к этой акции индивидуально, демонстрируя солидарность в деле охраны окружающей среды.

Учитывая серьёзность угрозы изменения климата и важность борьбы с ней для всего человечества, Общественное объединение IDEA и Всемирный фонд дикой природы (WWF) приглашают всех 28 марта в 20:30 присоединиться к акции, выключив свет на 60 минут и посвятив этот час нашей планете.