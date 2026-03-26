Срок приёма документов для совершения Хаджа продлён до конца первой недели апреля. Об этом сообщил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири, передает АПА.

«Квота заполнена на 92%. Просим граждан, намеренных совершить Хадж, не откладывать и как можно скорее пройти регистрацию», — отметил он.

Ранее крайний срок регистрации был установлен до конца месяца Рамазан.

Напомним, что в этом году стоимость пакета Хаджа на одного человека составляет 6100 долларов США.

Для участия в Хадже требуются следующие документы:

Заграничный паспорт (срок действия не менее 1 года);

Копия удостоверения личности;

Две цветные фотографии размером 5×5 см на белом фоне (для женщин — в тёмном хиджабе);

Медицинская справка.