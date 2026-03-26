В Смоленской области выявлено незаконное производство поддельной Coca-Cola. Всего изъято 38 тыс. двухлитровых бутылок, ущерб оценивается примерно в 6 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, наёмные рабочие без медицинских книжек изготавливали напиток в антисанитарных условиях в две смены. Для производства использовались обычная вода, сахар, ароматизаторы и красители, не соответствующие стандартам Coca-Cola. Готовая продукция поставлялась в Москву, а на этикетках указывалось, что напиток произведён в Грузии, Азербайджане или Беларуси.

В настоящее время ведётся расследование, изъятая продукция подлежит уничтожению.