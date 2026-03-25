Бывший депутат Милли Меджлиса и бывший председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов попал в аварию на дороге Баку-Шамахы.

Как сообщают местные СМИ, во время происшествия Амашов не пострадал, однако пассажир, находившийся рядом с ним, получил легкие травмы.

В связи с происшествием сын Афлатуна Амашова Орхан Амашов сообщил, что в настоящее время состояние здоровья его отца хорошее:

“Состояние моего отца хорошее. Нет никаких причин для беспокойства. Он был доставлен в больницу, и были приняты необходимые медицинские меры”.

