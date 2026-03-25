Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

По словам Макрона, он подчеркнул «абсолютную необходимость прекращения неприемлемых нападений на страны региона, защиты энергетической и гражданской инфраструктуры и восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе».

«Я настоятельно призвал Иран добросовестно приступить к переговорам, чтобы открыть путь к деэскалации и создать рамки, которые могли бы оправдать ожидания международного сообщества в отношении ядерной и ракетной программ Ирана, а также его дестабилизирующей деятельности в регионе. Наконец, я также настоятельно призвал Иран незамедлительно содействовать возвращению во Францию наших соотечественников Сесиль Колер и Жака Париса», — написал президент Франции в соцсети Х.