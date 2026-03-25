Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта в Украине, и рассчитывает на проведение встречи главы российского государства Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский встретились и заключили сделку», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, чего бы он хотел добиться до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в США в ноябре. «Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже довольно давно это говорю», — добавил президент США, имея в виду достижение договоренностей по урегулированию конфликта.

«Вы поймете, что ненависть не помогает заключать сделки. Эти люди не особенно любят друг друга», — отметил американский лидер, говоря о России и Украине.