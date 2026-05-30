Правительство Ливана полно решимости положить конец израильской агрессии, которая ведет к разрушению целых городов, и добиться вывода оккупационных войск с территории страны.

Об этом заявил премьер-министр республики Наваф Салам, выступая на пресс-конференции во дворце Серай.

«То, чему мы стали свидетелями, выглядит не просто как экспансия, пересечение границы и вторжение, — указал политик. — Израиль не только нарушил наш суверенитет, он проводит политику тотального уничтожения».

Салам тем не менее подтвердил, что, несмотря на действия израильской армии, не собирается сворачивать двусторонние переговоры, четвертый раунд которых пройдет 2-3 июня в Вашингтоне.

«Да, переговоры пока не гарантируют успеха, но они не являются капитуляцией, — отметил он. — Главное, что решение о войне и мире находится теперь в руках ливанского государства». По словам премьера, территория Ливана больше не будет служить ареной для конфликтов региональных держав.