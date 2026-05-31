Президент Украины Владимир Зеленский слов президента России Владимира Путина о том, что Армению может постигнуть «украинский сценарий» из-за ее евроинтеграционных устремлений, призвал ЕС больше думать о безопасности и не оставлять без поддержки народы стран, которые могут пострадать из-за России.

Зеленский отметил, что «Россия угрожает теперь еще и другим соседним странам, гораздо откровеннее, чем раньше».

«Каждый сосед России услышал слова об Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны. И то, что Россия говорит об Армении – это на самом деле не только о ней одной. Надо всем больше думать о безопасности, больше предпринимать совместных шагов, чтобы политические партнерства работали и чтобы были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи. Чтобы никто не зависел от России и не давал им в руки инструменты для шантажа народа».

Зеленский выразил надежду, что позиции Европы и прежде всего ЕС в этих вопросах будут принципиальными, сильными и своевременными.

«Никого нельзя оставлять без поддержки, Европа не имеет права потерять ни один из народов, упустить ни одну из стран: Армению нужно поддерживать, Молдову нужно поддерживать, страны Балтии, Азербайджан нужно поддерживать. Нужно находить пути, чтобы поддерживать народ Грузии, и это общая европейская задача. Никого нельзя потерять».