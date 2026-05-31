Вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов, сообщили в пресс-службе УЕФА.

В финальном матче турнира против «Арсенала» (1:1, 4:3 — по пенальти) при счете 0:1 Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал Усман Дембеле.

В текущем сезоне Лиги чемпионов грузинский вингер провел 16 матчей, забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.

Кварацхелия стал победителем Лиги чемпионов в составе ПСЖ второй сезон подряд.

Открытием сезона Лиги чемпионов признан полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер.

В прошедшем розыгрыше турнира турок забил два мяча и сделал четыре голевые передачи в 14 встречах. При этом уточняется, что данная награда пришла на смену призу лучшему молодому игроку Лиги чемпионов и может быть присуждена футболисту только один раз в карьере.