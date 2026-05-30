Спикер парламента Армении Ален Симонян в интервью радиоведущему Егору Глумову рассказал о том, как он видит мир между Азербайджаном и Арменией.

Симонян отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и он постоянно слышат брань и угрозы в свой адрес:

«Мы уже 4 года слышим брань, матерщину, мы читаем эту матерщину, мы слышим угрозы, и причем угрозы не только в нашу сторону, а также членов наших семей, детей. Что касается вопроса о том, как мы будем жить с азербайджанцами, а что нам делать? Просто переставить страну куда-нибудь в Европу, а вдруг окажется, что мы там не можем с албанцами и с чехами жить. Откуда вы знаете, что мы можем с чехами нормально жить? Это наш регион, и мы не можем ставить себя вне нашего региона. И в конце концов, вот такой извечный вопрос, на который мне мои оппоненты не могут конкретно ответить. Что такое Армения? Скажи мне, пожалуйста, где эта Армения? Где она начинается и где она заканчивается?».

По мнению Симоняна, армяне должны привыкнуть к мысли, что должны общаться с азербайджанцами:

«Мы не можем сделать вид, что никого не существует. Когда тебя что-то беспокоит с твоим соседом, будь уверен, что тот же вопрос беспокоит их. Когда ты говоришь, что у меня погибло вот столько-то людей, у них тоже погибли дети. Матеря, они любят детей одинаково, вне зависимости, это мать азербайджанка, грузинка, армянка или русская. Вот надо выходить из этой планеты армян. Вот существует одна планета, и живут там только одни армяне. Нужно время. И я считаю, что мы мудрый народ. И мы можем это понять. А французы и англичане, они воевали сто лет. Они друг друга называли лягушатниками и свиньями. Они друг друга ненавидели. Они сейчас вместе бомбят третью и четвертую страну. Они союзники. Они вместе экономику строят. Они вместе диктуют правила. А что мы должны сделать? Какой выбор? А по-вашему, человек, который живет в Азербайджане, он не видит армянский флаг? Его это не нервирует? Мы не убивали никого там? Война была только в одну сторону? А почему они могут, а мы не можем? Мы должны вместе жить, мы должны торговать. Мы должны разговаривать».