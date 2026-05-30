Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил о проведении специального совещания, посвященного дальнейшим действиям Киева в сфере дипломатии, обороны и гуманитарных вопросов.

По его словам, украинская сторона практически ежедневно поддерживает контакты с представителями президента США и европейскими партнерами. В ходе обсуждений была проведена оценка текущих поставок средств противовоздушной обороны и выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Среди ключевых приоритетов на ближайшие недели Зеленский назвал укрепление противоракетной обороны, заключение двусторонних соглашений о производстве и поставках беспилотников, включая инициативу Drone Deal с Европейским союзом, а также подготовку встреч в различных международных форматах.

Он отметил, что Украина готовится к важным переговорам, однако не стал раскрывать подробности.

Отдельное внимание на совещании было уделено гуманитарным вопросам. Зеленский заявил о необходимости продолжения обменов, о которых стороны договорились ранее, и поручил активизировать работу с партнерами, способными содействовать посредническим усилиям.

Кроме того, по словам Зеленского, в ближайшее время ожидаются новые решения в поддержку Украины, в том числе в энергетической сфере. Детали этих инициатив пока уточняются.